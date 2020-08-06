كورونا.. إغلاق محلات لبيع المشروبات الكحولية ونواد ليلية في بغداد

أغلقت المديرية العامة للاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، محلات لبيع المشروبات الكحولية ونواد ليلية مخالفة لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت المديرية في بيان صحفي: "استنادا إلى الأمر الديواني (55) الصادر من خلية الأزمة، وللحد من انتشار فيروس كورونا في العاصمة بغداد، نفذت مفارز مديرية استخبارات الأمن السياحي في بغداد، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، واجبا أمنيا بمناطق متفرقة من بغداد".

وأضافت: "تمثل الواجب بغلق 3 صالات للقمار، و5 محلات لبيع المشروبات الكحولية، وناد ليلي، وكوفي شوب في عدد من الفنادق والصالات".

وتابعت: "تم أخذ تعهدات رسمية من أصحاب تلك المهن بالالتزام بتوجيهات لجنة الأمر الديواني (55)".

المصدر: RT