وزير الخارجية التركي يصل إلى العاصمة طرابلس للقاء المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، للقاء مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني وبحث آخر المستجدات في الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الخميس، أن الوزير مولود تشاووش أوغلو، سيلتقي بنظيره المالطي، إيفاريست بارتولو، في إطار زيارته المقررة إلى ليبيا.

ولفت البيان إلى أنه من المنتظر أن يتناول الوزيران خلال الزيارة التطورات الأخيرة في بلديهما وليبيا.

المصدر: وكالات