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الحرس الثوري الإيراني:  لن نترك الشعب اللبناني في الظروف الصعبة أبدا وسنقف معه حتى النهاية

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الحرس الثوري الإيراني:  لن نترك الشعب اللبناني في الظروف الصعبة أبدا وسنقف معه حتى النهاية
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، لن نترك الشعب اللبناني في الظروف الصعبة أبدا، وسنقف إلى جانبه حتى النهاية.

وأضاف سلامي، في تصريحات اليوم الخميس: "لقد عبأنا كل إمكاناتنا لتقديم المساعدة للشعب اللبناني ولإغاثته.. اللبنانيون هم النجوم الكبيرة للمقاومة في العالم الإسلامي وواجهوا هكذا أحداث بصبر وصمود دائما، والتاريخ سيحكم على ذلك".

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وتابع سلامي قائلا: "صبر الشعب اللبناني وحكومته وحزب الله هو الوصفة الأساسية كي يتجاوز لبنان المرحلة الراهنة.. نسعى من خلال المساعدات الإنسانية كي نجعل الشعب اللباني يتجاوز الكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت".

المصدر: RT

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