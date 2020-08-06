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السيستاني عن أحداث بيروت: مشهد مأساوي قل نظيره في العقود الأخيرة

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السيستاني عن أحداث بيروت: مشهد مأساوي قل نظيره في العقود الأخيرة
AFP Anwar AMRO
موقع الانفجار في مرفأ بيروت
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أكد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الخميس، أن التفجيرات التي شهدها مرفأ بيروت، "مشهد مأساوي قل نظيره في العقود الأخيرة".

وجاء في بيان لمكتب السيستاني: "تعبر المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرضت له مدينة بيروت العزيزة، إثر الانفجار الهائل الذي وقع في مرفئها وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمفقودين وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين عن بيوتهم ومساكنهم".

وأضاف: "إذ نتقدم إلى الشعب اللبناني الكريم بأحر التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير، أن يعينه ويمنحه مزيدا من القوة والصبر والتكاتف لتجاوز هذه المحنة الكبيرة".

وتابع المكتب: "ندعو المؤمنين الكرام وجميع محبي الخير في العالم إلى التضامن معه في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له بكل السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه".

المصدر: RT

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