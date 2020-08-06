فرانس برس تكشف حقيقة الصاروخ الذي شوهد في مقطع فيديو لموقع الانفجار ببيروت

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل ويظهر فيه صاروخ وهو يسقط على مرفأ بيروت قبيل الانفجار، مركب وغير صحيح.

ووفق الوكالة، فقد انتشر مقطع الفيديو المفبرك هذا، فيما تتردد على مواقع التواصل في لبنان أخبار عن سماع أشخاص في مناطق مجاورة للمرفأ لصوت طائرات حربية في السماء قبل الانفجار بقليل، كما ترافق مع ورود أخبار كاذبة عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

وأصدرت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس تقريرا، قالت فيه إن الصاروخ الذي يظهر ويختفي بلمح البصر مركب على الفيديو الأصلي.

ولدى مقارنة نسخ الفيديو المتداولة منذ مساء الثلاثاء مع النسخة المنشورة على أنها تظهر صاروخا، يمكن ملاحظة أن الصاروخ تم تركيبه على الفيديو ليؤيد الادعاء المتداول بأن قصفا إسرائيليا هو الذي أدى لانفجار المرفأ.

فيديو يظهر فيه صاروخ يضرب #مرفأ_بيروت قبل الانفجار؟



❌ خطأ! ❌



هذا المقطع مُتلاعًب به، أما المقطع الأصليّ فلا يظهر فيه أي صاروخ.#فرانس_برسhttps://t.co/H61xuwqiIT — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 5, 2020

وكانت السلطات اللبنانية قالت إن الانفجار نتج عن تخزين 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت "من دون أي تدابير للوقاية"، ما أدى إلى سقوط 137 ضحية وأكثر من 5 آلاف جريح، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

المصدر: أ ف ب