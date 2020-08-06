جيش التحرير الفلسطيني ينعى قائد أركانه محمد طارق الخضراء

نعى جيش التحرير الفلسطيني رئيس هيئة أركانه اللواء محمد طارق الخضراء، الذي توفى مساء أمس عن عمر ناهز 79 عاما.

وقالت قيادة جيش التحرير الفلسطيني إن الخضراء وافته المنية "بعد حياة حافلة بالعطاءات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإبداعية"

ولد الخضراء في غزة عام 1941، ونزح بعد نكبة فلسطين عام 1948 ليستقر في مدينة حمص السورية.

انتسب إلى "الجيش العربي السوري" عام 1960، وتخرج في الكلية الحربية بحمص عام 1962 برتبة ملازم وعمل في وحدات الهندسة العسكرية.

وبعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التحق بجيش التحرير الفلسطيني في منتصف عام 1966 برتبة ملازم أول، قبل أن يتم تعيينه قائدا عاما لجيش التحرير الفلسطيني عام 1980.

وهو متزوج وله ثلاثة أبناء: ولد وبنتان.

المصدر: RT