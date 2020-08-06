مصر تؤكد انتظام الحركة الجوية مع لبنان

أكدت وزارة الطيران المدني المصرية على انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها.

إقرأ المزيد

وشدد محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، على تضامن قطاع الطيران المدني المصري مع الأشقاء فى لبنان حكومة وشعبا، وذلك إثر حادث الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب الوزير المصري عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن "يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وبلغت حصيلة ضحايا انفجار لبنان 137 قتيلا على الأقل حتى الآن، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

المصدر: RT