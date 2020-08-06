بعد قضائه 30 ساعة في البحر.. العثور على أحد المفقودين في انفجار بيروت (صورة)

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الشاب اللبناني، أمين الزاهد، من البحر بعد 30 ساعة من انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال الزاهد على قيد الحياة لكنه في حالة حرجة.

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وتواصل فرق الإنقاذ انتشال جثامين القتلى والبحث عن المفقودين وسط أنقاض المباني المدمرة جراء انفجار المرفأ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 137 شخصا، وأصاب نحو 5000 شخص آخرين.

ومن المتوقع زيادة أعداد ضحايا الانفجار، الذي قال المسؤولون اللبنانيون إن سببه يعود لمخزون ضخم من مواد شديدة الانفجار، تم تخزينها بميناء بيروت لسنوات في ظروف وأوضاع غير آمنة.

لحظة انتشال المصاب امين الزاهد من البحر pic.twitter.com/D5smknngkZ — 🇱🇧BASSEM DHAYNI🇱🇧 (@BassemDhayni) August 5, 2020

المصدر: وسائل إعلام لبنانية