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بعد قضائه 30 ساعة في البحر.. العثور على أحد المفقودين في انفجار بيروت (صورة)

أخبار العالم العربي

بعد قضائه 30 ساعة في البحر.. العثور على أحد المفقودين في انفجار بيروت (صورة)
أمين الزاهد
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تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الشاب اللبناني، أمين الزاهد، من البحر بعد 30 ساعة من انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال الزاهد على قيد الحياة لكنه في حالة حرجة.

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وتواصل فرق الإنقاذ انتشال جثامين القتلى والبحث عن المفقودين وسط أنقاض المباني المدمرة جراء انفجار المرفأ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 137 شخصا، وأصاب نحو 5000 شخص آخرين.

ومن المتوقع زيادة أعداد ضحايا الانفجار، الذي قال المسؤولون اللبنانيون إن سببه يعود لمخزون ضخم من مواد شديدة الانفجار، تم تخزينها بميناء بيروت لسنوات في ظروف وأوضاع غير آمنة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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