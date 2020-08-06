انتقادات حادة لفنانة لبنانية بعد تغريدة عن ماكرون

تعرضت الفنانة اللبنانية، كارمن لبس، لانتقادات حادة، بعد تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" وسط اتهامات لها بأنها تدعو إلى عودة الاستعمار الفرنسي للبنان.

ونشرت الفنانة اللبنانية كارمن عبر حسابها في "تويتر" عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء، صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلقت عليها قائلة: "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال".

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تعا وجيب معك الإنتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال pic.twitter.com/KKF3leSjC1 — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

وتعرضت الفنانة اللبنانية على إثر هذه التغريدة لسيل من التعليقات والانتقادات من جراء دعوتها إلى "عودة الانتداب الفرنسي للبنان"، بحسب ما قاله البعض.

فيها تفل معه كارمن لبس — sadekhamzeh6 (@sadekhamzeh6) August 6, 2020

أين الاستقلال والعزة؟ اذا مش عايش هون فما تتفلسف.أكبر ذل يلي عم نعيشوا،اذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن،بس اذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد عليي بالعروبة والوطنية انا كل عمري عشتو هون.أنا حكيت بإسمي لا باسمك ولا إسم غيرك. ومش انت الي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربي https://t.co/fX2TvLnqoY — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

عذر أقبح من ذنب.

أول شي شو يعني اذا مش عايش هون؟ انو انتو وطنيين أكتر منّا ويتحبوا لبنان أكتر؟

اشكري ربّك في مغترب ساند لبنان وطلعوا من كلمة انو انتو عايشين برا لان نحنا عم نعاني متلكم وأكتر.

إنتِ يلّي عم تدعي دولة إستعمرت لبنان وسقط شهداء من بلدك حاربوا من أجل الاستقلال ترجع. — Katia (@KAboufadel) August 5, 2020

كل واحد ما فهم المعنى المجازي، وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح عقليا وفكريا، وما بدّي قول بهيم لأنو حرام .... فكل واحد فكرو محدود رح إعملو بلوك لأنو ما بيهمني أعرف إنو موجود بهالعالم — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي