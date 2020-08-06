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انتقادات حادة لفنانة لبنانية بعد تغريدة عن ماكرون

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انتقادات حادة لفنانة لبنانية بعد تغريدة عن ماكرون
تويتر
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تعرضت الفنانة اللبنانية، كارمن لبس، لانتقادات حادة، بعد تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" وسط اتهامات لها بأنها تدعو إلى عودة الاستعمار الفرنسي للبنان.

ونشرت الفنانة اللبنانية كارمن عبر حسابها في "تويتر" عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء، صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلقت عليها قائلة: "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال".

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وتعرضت الفنانة اللبنانية على إثر هذه التغريدة لسيل من التعليقات والانتقادات من جراء دعوتها إلى "عودة الانتداب الفرنسي للبنان"، بحسب ما قاله البعض.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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