قيس سعيد يؤكد على أن حرائق غابات باجة "بفعل فاعل"

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن حرائق غابات جبل عمدون في ولاية باجة التونسية تمت بـ"بفعل فاعل يريد الاستفادة السياسية".

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وأوضح بيان للرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس سعيد زار منطقة غابات جبل عمدون، وأكد أن هذه الحرائق "عمل إجرامي مقصود في حق الدولة".

وأضاف سعيد، أنه لا بد من ملاحقة مرتكبيه ملاحقة جزائية (قضائية)، دون أن يسميهم.

ونقل راديو "موزاييك أف أم" عن الرئيس التونسي قوله إن "هناك شهادات واضحة بأن الحرائق بفعل فاعل ليستفيد من هذه الأوضاع سياسيا، وترى البؤس في كل مكان" دون ذكر اسم هذا الفاعل.

ورصدت الإدارة العامة للغابات خلال الأيام الأخيرة 80 حريقا في الغابات وسط تونس وشمالها.

وأتى الحريق، الذي استمر لـ3 أيام، بدءا من يوم عيد الأضحى، على أكثر من 820 هكتارا من الأشجار والمساحات الغابية، والتهمت النيران عددا من المواشي وأراض فلاحية وأشجارا مثمرة، من بينها أشجار الزيتون.

المصدر: موزاييك أف أم