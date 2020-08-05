وئام وهاب يشكر العراق: المساعدات الأخرى ليست بحجم النكبة

أعرب رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب عن شكره للحكومة العراقية، فيما انتقد المساعدات المقدمة من دول أخرى.

وقال وهاب في تغريدة على حسابه في تويتر: "دولة الرئيس مصطفى الكاظمي يستحق الشكر على ما قدمه بعد الكارثة للبنان تحية للعراق شعبا وحكومة".

وأضاف: "للأسف المساعدات الأخرى ليست بحجم النكبة ولكن الدنيا دين ورد دين".

وتابع: "نأسف للمساعدات التي وصلت والتي لسنا بحاجة لها لأن عنا مصل وشاش كتير يا عيب الشوم عليكن".

دولة الرئيس مصطفى الكاظمي يستحق الشكر على ما قدمه بعد الكارثة للبنان تحية للعراق شعباً وحكومة . للأسف المساعدات الأخرى ليست بحجم النكبة ولكن الدنيا دين ورد دين . نأسف للمساعدات التي وصلت والتي لسنا بحاجة لها لأن عنا مصل وشاش كتير يا عيب الشوم عليكن. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 5, 2020



المصدر: RT