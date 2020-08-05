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وئام وهاب يشكر العراق: المساعدات الأخرى ليست بحجم النكبة

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وئام وهاب يشكر العراق: المساعدات الأخرى ليست بحجم النكبة
Reuters
وئام وهاب ، رئيس حزب التوحيد العربي
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أعرب رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب عن شكره للحكومة العراقية، فيما انتقد المساعدات المقدمة من دول أخرى.

وقال وهاب في تغريدة على حسابه في تويتر: "دولة الرئيس مصطفى الكاظمي يستحق الشكر على ما قدمه بعد الكارثة للبنان تحية للعراق شعبا وحكومة".

وأضاف: "للأسف المساعدات الأخرى ليست بحجم النكبة ولكن الدنيا دين ورد دين".

وتابع: "نأسف للمساعدات التي وصلت والتي لسنا بحاجة لها لأن عنا مصل وشاش كتير يا عيب الشوم عليكن".


المصدر: RT

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