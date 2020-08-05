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مسؤول إماراتي يكشف أسباب الحريق في "السوق الإيراني" بإمارة عجمان

أخبار العالم العربي

مسؤول إماراتي يكشف أسباب الحريق في
RT
حريق في "السوق الإيراني"
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قال العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز للدفاع المدني بالإمارات في تصريح لصحيفة "البيان"، إن مساحة الحريق الذي اندلع في السوق الشعبي بعجمان بلغت 100 ألف قدم مربع.

وصرح الزعابي بأنه تم العثور على مواد لحام داخل أحد المحلات بالسوق المعروف بالسوق الإيراني، من غير تصريح لأن السوق مغلق منذ 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

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وأضاف أن تلك المواد كان يستخدمها الذين يجرون أعمال الصيانة في السوق الأمر الذي أدى إلى احتراقه بالكامل نتيجة لوجود مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى وجود مواد بلاستيكية داخل المحلات والفحم وكافة الأغراض التي تستخدم في الرحلات.

وأفاد بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في زمن قياسي، مشيرا إلى أن 3 مراكز من عجمان شاركت في إطفاء الحريق.

المصدر: صحيفة "البيان"

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