مقتل شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني برصاص طائش خلال شجار في رام الله

قتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، إثر إصابته برصاص طائش في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ونشر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، تدوينة على "فيسبوك" نعى فيها شقيقه.

ونشب شجار خلال محاولة صلح بين عائلتين في مدينة البيرة، وتحول الشجار إلى إطلاق مكثف للنار أصيب إثره الشيخ بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ما أسفر عن وفاته في مشفى الهلال في البيرة، بعد فشل محاولات إنقاذه.

من جهتها أفادت مصادر محلية بأنه قد تم تسليم مطلق النار لجهاز الاستخبارات الفلسطينية.

كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه زار مستشفى الهلال الأحمر برفقة رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، للوقوف على حيثيات الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي تواجدا أمنيا مكثفا في البيرة، ولاسيما في محيط مستشفى الهلال الأحمر.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى شبانا يغلقون محلات تجارية في البيرة.

المصدر: RT