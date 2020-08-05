شجار وإطلاق نار في مدينة البيرة وأنباء عن مقتل شقيق قيادي بارز في حركة فتح (فيديو)

شهدت مدينة البيرة الفلسطينية الملاصقة لمدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء يوم الأربعاء، شجارا وإطلاقا كثيفا للنار.

ووردت معلومات تفيد بمقتل خليل الشيخ، شقيق القيادي في حركة فتح ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ.

وأفادت مصادر محلية بتواجد كثيف للأجهزة الأمنية في محيط مستشفى الهلال في مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن الشيخ كان يشارك في حل خلاف عائلي عندما تجدد الاشتباك وأصيب الشيخ برصاص قيل إن ضابطا من جهاز الأمن الوقائي أطلقه.

وشهدت البيرة ومنطقة مطعم سامر ومسجد جمال عبد الناصر إطلاقا كثيفا للرصاص خلال الشجار وأحداث شغب بمشاركة عشرات الأشخاص.

وقال شهود عيان إن أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر في المدينة.

المصدر: RT