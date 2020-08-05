ماليزيا تؤكد مهنية التحقيق حول وثائقي لقناة "الجزيرة"

أكدت الشرطة الماليزية أن التحقيق بصدد فيلم وثائقي لقناة "الجزيرة" القطرية يجري "باحتراف"، ورفضت ما يثار حول تدهور حرية الإعلام بعد يوم من تفتيش مكاتب القناة القطرية.

وتحقق السلطات الماليزية في وثائقي للشبكة بعنوان "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا"، أغضبها بسبب تسليطه الضوء على معاملة العمال المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19.

وداهمت السلطات الماليزية الثلاثاء مكاتب قناة "الجزيرة" في كوالالمبور، وصادرت جهازي كمبيوتر، الأمر الذي أثار غضب "الجزيرة"، وجماعات حقوقية وزاد من المخاوف بشأن استقلالية وسائل الإعلام في ماليزيا.

لكن المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بدور قال إن تفتيش رجال من الشرطة ووزارة الاتصالات مكتب القناة تم "بطريقة احترافية للغاية".

وقال لوكالة فرانس برس إنه "لم يكن عملا عسكريا من قبل الشرطة".

وأضاف أن موظفي "الجزيرة"، "أبلغوا في وقت سابق بعزمنا على التواجد هناك، بل سئلوا عن الأجهزة التي استخدمت وكانوا متعاونين".

لكن "الجزيرة" قالت في تغريدة: "لم نتلق أي إشعار مسبق بمداهمة الشرطة".

وفتش المكتب بعدما استجوبت الشرطة سبعة من صحافيي القناة القطرية، الشهر الماضي حول الفيلم الوثائقي.

وتصر الحكومة الماليزية، على أن الفيلم شوه صورة البلاد.

المصدر: أ ف ب