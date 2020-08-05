الإمارات ترسل شحنة إغاثة طبية عاجلة للشعب اللبناني

أرسلت الإمارات شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني تشمل أدوية وإمدادات طبية، إثر الانفجار الكارثي الذي نكب بيروت أمس.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وام" فإن المساعدات شملت نحو 30 طنا من الإمدادات الطبية والتي تم شحنها من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

وتتضمن الشحنة أدوية ومواد طبية وتجهيزات ومعدات جراحية للمساعدة في إجراء الجراحات اللازمة للمصابين، وتوفير العلاج اللازم لهم سعيا لدعم الإمكانات الطبية وتمكين المستشفيات والمراكز الطبية من سرعة التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية أو تدخل جراحي عاجل.

وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن هذا التحرك الفوري يعكس حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لكل محتاج.

وأضافت أن الإمارات تسعى إلى توفير مختلف أوجه الدعم الممكن في مثل تلك المواقف، تأكيدا على التضامن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تظافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها، وسيتم العمل على تقييم الوضع لدراسة ما يمكن تقديمه.

المصدر: وام