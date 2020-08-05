الجمارك العراقية تتخذ تدابير احترازية إثر انفجار بيروت

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق الأربعاء، عن اتخاذها تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيمياوية والخطرة، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

وقالت الهيئة إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجهنا اليوم، كافة مراكزنا الجمركية البرية والبحرية والجوية، بالإسراع بجرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من الجمارك".

وشددت على ضرورة الكشف عن أسباب عدم انجاز معاملات المواد المخزونة من قبل الوزارات العائدة لها.

المصدر: "الهيئة العامة للجمارك في العراق"