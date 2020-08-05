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الجمارك العراقية تتخذ تدابير احترازية إثر انفجار بيروت

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الجمارك العراقية تتخذ تدابير احترازية إثر انفجار بيروت
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حاويات في مخازن الجمارك العراقية - أرشيف
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أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق الأربعاء، عن اتخاذها تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيمياوية والخطرة، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

وقالت الهيئة إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجهنا اليوم، كافة مراكزنا الجمركية البرية والبحرية والجوية، بالإسراع بجرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من الجمارك".

لمقتضيات المصلحة العامة الكمارك تفرض تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيمياوية والمواد...

Опубликовано ‎الهيئة العامة للكمارك العراقية / قسم الاعلام والاتصال الحكومي‎ Среда, 5 августа 2020 г.

وشددت على ضرورة الكشف عن أسباب عدم انجاز معاملات المواد المخزونة من قبل الوزارات العائدة لها.

المصدر: "الهيئة العامة للجمارك في العراق"

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