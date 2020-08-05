خامنئي يدعو اللبنانيين للصبر بعد انفجار بيروت

أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع الشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي هز بيروت وسقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وكتب خامنئي في تغريد على"تويتر": "نتضامن ونقف إلى جانب الشعب اللبناني العزيز، في الكارثة المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين والكثير من الخسائر".

وأضاف: "ندعوهم إلى التحلي بالصبر على الحادثة، ومقابل هذه الحادثة ستكون بطاقة ذهبية يفتخر بها لبنان".

ووقع انفجار ضخم أمس الثلاثاء في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 113 شخصا، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين وتدمير هائل حل بالميناء والمنازل.

المصدر: RT