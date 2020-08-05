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بريطانيا تقدم للبنان مساعدات عاجلة بـ5 ملايين جنيه إسترليني

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بريطانيا تقدم للبنان مساعدات عاجلة بـ5 ملايين جنيه إسترليني
Reuters
وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب
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قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه أعرب لرئيس وزراء لبنان حسان دياب عن استعداد لندن لتقديم مساعدات طبية للبنان ومساعدته في جهود الإنقاذ والبحث عن مفقودي انفجار بيروت.

وصرح الوزير البريطاني بأن حزمة المساعدات العاجلة تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.

وكان دومينيك راب قد نشر تغريدة يوم الثلاثاء قال فيها: "مواساتي وصلواتي من أجل جميع المتضررين من الانفجار المدمر في بيروت.. بريطانيا تقف متضامنة مع شعب لبنان، ومستعدة لتقديم المساعدة والدعم اللازمين، بما في ذلك للرعايا البريطانيين المتأثرين بالانفجار".

وهز انفجار العاصمة بيروت أمس الثلاثاء ترددت أصداؤه في الدول المجاورة، وأنحاء المدينة حيث تهشمت وتحطمت واجهات المباني والشرفات.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وفرضت الحكومة حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه أكثر من 115 قتيلا وآلاف الجرحى.

المصدر: وكالات

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