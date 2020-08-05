الخرطوم : ارتفاع "ملحوظ" في مناسيب النيل الأزرق في بعض القطاعات

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان لها اليوم الأربعاء، ارتفاع مناسيب النيل الأزرق في بعض الأحباس بشكل ملحوظ.

وأوضح البيان أن القطاع الدمازين – سنار سيشهد استقرارا، فيما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعا، والقطاع جبل الأولياء - الخرطوم ارتفاعا ملحوظا، والقطاع الخرطوم - شندي ارتفاعا ملحوظا أيضا.

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وأضاف أن القطاع شندي – عطبرة والقطاع عطبرة - سد مروي، والقطاع سد مروي - الدبة، والقطاع الدبة دنقلا سيشهد ارتفاعا، بينما سيشهد القطاع خشم القربة - عطبرة استقرارا.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين الى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وجاء هذا البيان تحديثا لنشرة أصدرتها الوزارة أمس الثلاثاء وحذرت فيها من ارتفاع مناسيب النهر.

وكانت السلطات قد أعلنت الأسبوع الماضي دمار أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق.

المصدر: RT