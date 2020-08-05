سوريا.. ازدياد إصابات كورونا ورقم جديد لأعلى حصيلة يومية

سجلت في سوريا زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بواقع 52 حالة اليوم في أعلى حصيلة يومية منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 944، كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع عدد ضحاياه إلى 48.

كما أعلنت شفاء 13 حالة من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 296.

وسجلت في سوريا أمس الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات بواقع 45 حالة، تركز 20 منها في حلب، و10 في دمشق، و6 في حمص، و5 في السويداء و4 في طرطوس.

وتشهد البلاد مؤخرا قفزات مطردة وتزايدا ملحوظا في عدد الإصابات المعلنة، التي ما زال معظمها يتركز في العاصمة دمشق، تليها محافظة ريف دمشق.

المصدر: RT