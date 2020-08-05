شاهد.. نشر أول صورة للشاب المصري الضحية الثالثة في انفجار بيروت

نشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية في مصر الصورة الأولى للمواطن رشدي رشدي، الضحية الثالثة في انفجار بيروت بعد إعلان وفاته إلى جانب اثنين من المواطنين المصريين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب من أبناء قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، والتي لقي شابان من أبنائها مصرعهما في الانفجار حسبما أعلنت سفارة مصر في لبنان.

وكانت السفارة المصرية في بيروت قد أعلنت وفاة مواطن مصري ثالث، يدعى رشدي رشدي أحمد الجمل (مركز سمنود محافظة الغربية)، جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت.

المصدر: الأهرام