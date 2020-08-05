سفير موسكو لدى لبنان: لا معلومات عن وجود روس بين ضحايا انفجار بيروت

أكد سفير موسكو لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين، عدم ورود معلومات عن وجود مواطنين روس بين ضحايا الانفجار الضخم الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ بيروت.

وأقر زاسيبكين، أثناء مؤتمر صحفي افتراضي نظمته وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء، بإصابة زوجة أحد موظفي السفارة الروسية بجروح خفيفة جراء الحادث، موضحا أن المرأة كانت في الشارع لحظة وقوع الانفجار وتمت خياطة جرحها على وجه السرعة وليس هناك أي داع للقلق بشأن وضعها.

أما بخصوص إمكانية سقوط مواطنين روس بين قتيل وجريح جراء الانفجار، فقال الدبلوماسي: "بادر موظفونا القنصليون فورا إلى الهواتف، لكن لم ترد أي بيانات عن قتلى أو مصابين (روس)".

وحسب آخر المعطيات، أسفر الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية عن مقتل 113 شخصا على الأقل وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين.

المصدر: نوفوستي