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تونس تفرض وضع الكمامات للحد من انتشار كورونا

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تونس تفرض وضع الكمامات للحد من انتشار كورونا
Reuters ANGUS MCDOWAL
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أعلن وزير الصحة التونسي محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء، فرض وضع الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا على أن يتم إقرار عقوبات للمخالفين.

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "وضع وسائل الحماية وخاصة الكمامات إجباري وسيتم إقرار عقوبات (للمخالفين) وغدا سيكون هناك مجلس وزاري لإقرار نوعية العقوبات".

وسيتم تطبيق القرار في الأماكن العامة داخل البلاد وفقا لوزارة الصحة.

وأضاف وزير الصحة: "لم نعد نتحمل غلق الحدود والاقتصاد لا يحتمل"، مشددا على أن "أكبر عدو هو التراخي وعدم احترام البروتوكول الصحي".

وفي الإجمال، أحصت البلاد 1585 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في مطلع مارس، من بينها 51 حالة وفاة، بينما لا يزال هناك 306 أشخاص حاملين للفيروس.

ومنذ 27 حزيران، عندما أعادت الحكومة فتح الحدود بعد أشهر من الإغلاق، ارتفع تبعا لذلك عدد الحالات المصابة، حيث تم تسجيبل 346 حالة وافدة و66 حالة محلية حتى الآن. وتعود 26 حالة للعاملين في مطار تونس قرطاج بالعاصمة.

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و80% من القادمين إلى تونس من الخارج يمرون عبر الحدود الجوية، حسب وزارة الصحة التي اتخذت قرار منع دخول المصاحبين للمسافرين إلى المطارات.

وتأثرت تونس بشدة من التداعيات الاجتماعية لقيود السفر، حيث يهدد الوباء بفقدان عشرات الآلاف فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة، التي تصيب ثلث الشباب.

المصدر: أ ف ب

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