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مصر تعلن وفاة مواطن ثالث في انفجار لبنان

أخبار العالم العربي

مصر تعلن وفاة مواطن ثالث في انفجار لبنان
Reuters
بيروت
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أعلنت السفارة المصرية في لبنان وفاة مواطن مصري ثالث، يدعى رشدي رشدي أحمد الجمل (مركز سمنود محافظة الغربية)، جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت.

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وذكرت السفارة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المواطن المتوفى كان مفقودا، وقام زملاؤه وأصدقاؤه بإخطار السفارة باختفائه، غير أن السفارة تبلغت عصر اليوم بوفاته جراء الانفجار، مشيرة إلى أنه جار حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وكانت السفارة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، وفاة المواطنين علي إسماعيل السيد شحاتة وإبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، جراء الانفجار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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