لبنان.. الحكومة تقر حالة الطوارئ وتفرض الإقامة الجبرية على مسؤولي المرفأ

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت، ووضع المسؤولين عن ملف المواد المتفجرة بالمرفأ قيد الإقامة الجبرية.

إقرأ المزيد

وأفاد مراسلنا في بيروت، أن مجلس الوزراء فرض حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

من جهته، قال وزير الداخلية محمد فهمي إن "التحقيقات تستغرق 5 أيام وسنحاسب المسؤول أيا كان".

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 113.

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن.

المصدر: RT