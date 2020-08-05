مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت
Reuters
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أظهرت لقطات جوية نشرها تلفزيون "الغد"، دمارا مخيفا لحق بمرافق مرفأ بيروت جراء الانفجار الضخم الذي عصف بالمنطقة أمس.
وبدت منطقة المرفأ في المشاهد، أرضا محروقة نسفت منشآتها وسويت بالأرض تماما.
ونشرت الفنانة كارول سماحة على حسابها في "تويتر" نفس المشاهد المصورة للكارثة، أرفقتها بتعليق يقول: "قومي من تحت الردم يا بيروت".
🇱🇧 قومي من تحت الردم يا #بيروت#بيروت_منكوبة 😨 pic.twitter.com/CbjqyiCpW3— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) August 5, 2020
المصدر: فيسبوك + تويتر