موسكو: روسيا ولبنان تتفقان على الخطوات العملية لتجهيز العمليات الإنسانية بعد انفجار بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا ولبنان بصدد الاتفاق على الخطوات العملية لتجهيز العمليات الإنسانية بعد انفجار بيروت، والتي من المقرر أن تبدأ في أقرب وقت.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعمل وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة حماية المستهلك، على وضع خطة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لشعب لبنان الصديق" من أجل إزالة عواقب الانفجار الكارثي الذي ضرب بيروت أمس الثلاثاء.

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وأضاف البيان أنه تم اتخاذ قرار بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ إلى بيروت مع المعدات اللازمة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المباني المدمرة، ومستشفى منقول جوا ومختبر متنقل للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.

وتابع: القيادة اللبنانية رحبت بالمبادرة الروسية وعبرت عن امتنانها للاستعداد للمساعدة. وفي الوقت الحالي ينسق الطرفان الخطوات العملية استعدادا لتنفيذ العملية الإنسانية الروسية في لبنان، والتي من المقرر أن تبدأ في أقرب وقت".

المصدر: موقع الخارجية الروسية