بينهم سوريان.. إصابات على متن سفينة بإدارة مصرية جراء انفجار مرفأ بيروت

أفادت وكالة "رويترز" بأن عددا من أفراد طاقم سفينة شحن بإدارة مصرية أصيبوا جراء الانفجار الضخم الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت "رويترز" اليوم عن فريد هاشم، مدير العمليات في شركة الشحن المشغلة لسفينة "مترو ستار"، قوله إن السفينة كانت تفرغ خمسة آلاف طن من القمح الأوكراني في بيروت لحظة وقوع الانفجار.

وأكد المسؤول أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقم السفينة، بمن فيهم سوريان تعرضا لجروح خطيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشحنة "في حالة جيدة" ولم تتضرر جراء الحادث.

وأسفر انفجار بيروت الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حسب آخر البيانات، عن مقتل مائة شخص على الأقل وإصابة نحو أربعة آلاف.

المصدر: رويترز