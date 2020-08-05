سفير سوريا في لبنان: هناك ضحايا سوريون في انفجار بيروت.. ومستنفرون لتقديم ما يلزم

قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، إن ثمة ضحايا وجرحى سوريين في انفجار بيروت تعمل السفارة على إحصاء أعدادهم.

وأضاف في تصريحات نقلتها "الوطن أون لاين" أن "السفارة مستنفرة لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لأهالي الضحايا".

وأبدى أسفه قائلا إن "الأعداد مرجحة للارتفاع حيث لا تزال أعمال البحث عن ناجين مستمرة، وهناك مفقودون ونتواصل مع المشافي للكشف عن مصيرهم".

وقال علي إنه من غير المستغرب أن يكون هناك ضحايا سوريون في الانفجار "نظرا لوجود عدد من العمال في المرفأ وعدد من المقيمين في المناطق المجاورة وفي مختلف مناطق بيروت".

وأضاف السفير السوري أن "عددا كبيرا من السوريين" هرعوا إلى المشافي للتبرع بالدم إثر الكارثة التي ألمت بلبنان، وقال إن "المصاب واحد، ولطالما اختلطت الدماء السورية بالدماء اللبنانية".

وختم علي بالتأكيد على أن "أبواب السفارة مفتوحة لتقديم كل ما يلزم لمساعدة السوريين".

المصدر: "الوطن" السورية