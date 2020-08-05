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وزير الدفاع الإيطالي يتوجه إلى ليبيا في زيارة لم يفصح عن فحواها!

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الإيطالي يتوجه إلى ليبيا في زيارة لم يفصح عن فحواها!
Reuters
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كشفت مصادر بوزارة الدفاع الإيطالية، أن وزير الدفاع لورينزو غويريني، سيصل اليوم إلى ليبيا في زيارة رسمية.

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ونقلت وكالة أنباء "نوفا" عن تلك المصادر قولها إن "الوزير غويريني سيجتمع ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، يرافقه نائبه أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة".

وأفيد في هذا الشأن بأن "اللقاء سيتم أيضا بحضور وزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب وزير الدفاع صلاح الدين النمروش".

ولفتت وكالة الانباء الإيطالية ذاتها إلى أن المصادر لم تفصح عن فحوى أو أجندة هذه الزيارة.

المصدر: نوفا

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