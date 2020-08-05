نفض الغبار عن وثيقتين سابقتين بشأن مصير شحنة نترات الأمونيوم المودعة في المخزن رقم 12

نشرت حسابات في موقع التواصل "تويتر" وثيقة بشأن مصير شحنة نترات الأمونيوم، كانت أرسلت من قبل مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر في عام 2017.

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وطلب مسؤول الجمارك، وفق نسخة الوثيقة، من قاضي الأمور المستعجلة، البت في مصير شحنة نترات الأمونيوم، المخزنة في أحد مستودعات مرفأ بيروت.

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"ليبانون ديبايت"

عَلِم "ليبانون ديبايت"، أنّ مدير عام الجمارك بدري ضاهر تقدّم بتاريخ 28 كانون الأول عام 2017، بكتابٍ إلى قاضي الأمور المستعجلة طلب بموجبه تحديد مصير كمية من "نيترات الأمونيوم الموجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت.

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وقالت الوثيقة بعد أن لفتت إلى مراسلات سابقة: "كنا قد رغبنا إلى جانبكم التفضل بالطلب إلى الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية من نترات الأمونيوم التي أفرغت من الباخرة RHOSUS عملا بقراركم المشار إليه في المرجع والموثق ربطا صورة عنه والتي أودعت المخزن الجمركي رقم 12 من مرفأ بيروت".

بإنتظار نتيجة التحقيق لمعرفة الحقيقة الكاملة ولتحديد المسؤولية، يمكننا من خلال الإطلاع على هذين الكتابين الموجهين إلى قاضي الأمور المستعجلة، معرفة جزء مهم من الحقيقة.

الأول بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠١٦ من قبل المدير شفيق مرعي، والثاني بتاريخ ٢٨ كانون الأول ٢٠١٧ من قبل المدير بدري ضاهر. pic.twitter.com/qhEUCLMYqN — Salim Aoun (@SalimAoun) August 5, 2020

كما نشر عضو مجلس النواب اللبناني سليم عون الوثيقة ذاتها الصادرة في 28 ديسمبر 2017، ووثيقة ثانية مؤرخة في 20 مايو 2016، كانت أرسلت بالشأن ذاته من مدير عام الجمارك حينها شفيق مرعي.

المصدر: تويتر