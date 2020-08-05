صحيفة: شركات صينية تساعد الرياض على البدء في إنتاج مركزات اليورانيوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر بينها مسؤولون غربيون، أن السعودية تقوم بمساعدة من شركتين صينيتين ببناء مؤسسة شمال البلاد لإنتاج ما يسمى بالكعكة الصفراء، مركزات اليورانيوم.

ووفقا للمصادر، يثير بناء هذه المؤسسة، قلق الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يشتبهون في أن الرياض لم تترك حتى الآن فكرة تطوير أسلحة نووية. وتجري عملية البناء في الصحراء بالقرب من مدينة العلا شمال المملكة.

وطلبت الصحيفة، التعليق من وزارة الطاقة السعودية، التي "نفت بشكل قاطع" المعلومات المتعلقة ببناء مؤسسة للحصول على اليورانيوم المركز في المنطقة المذكورة في الصحيفة.

وأضافت الوزارة، أن استخراج المعادن، بما في ذلك اليورانيوم، جزء أساسي من استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة. وأكدت الوزارة، إبرام عقد مع الصينيين لاستثمار الثروات الباطنية في عدد من المناطق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن، على طلب الصحيفة بالتعليق على المقالة.

في سبتمبر من العام الماضي، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن خطط لتعدين وتخصيب اليورانيوم من أجل برنامج للطاقة النووية في المستقبل. وأشار الوزير إلى أن بلاده، تخطط للبدء بمفاعلين نوويين للبحث، دون أن يذكر الإطار الزمني المقرر لبدء ذلك.

المصدر: تاس