من الرياض إلى أنقرة مرورا بالدوحة ودمشق.. نكبة بيروت تجمع الخصوم

أثار الانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء مخلفا عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمارا هائلا، موجة تضامن واسعة جمعت حتى أشد الخصوم في التعبير عن دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في محنته.

سوريا

لم يتوان جيران لبنان عن إظهار تضامنهم مع البلد المنكوب، حيث بعث الرئيس السوري بشار الأسد أمس برقية تعزية ومواساة الى الرئيس اللبناني ميشال عون أكد فيها "وقوف سوريا إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم".

كما أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني شربل وهبة اليوم الأربعاء عن "تعاطف وتضامن سوريا مع لبنان الشقيق" وأبدى الاستعداد لمساعدة لبنان "على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي".

الأردن

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.

تركيا

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضامن بلاده التام مع لبنان، معلنا عن "استعداده لتقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة".

إسرائيل

إسرائيل أيضا، وبعد أن نفت أي علاقة لها بالانفجار، عرضت على لسان وزير دفاعها بيني غانتس، إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان، بينما كلف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، بمخاطبة مبعوث الأمم المتحدة نيقولاي ملادينوف لمعرفة ما الذي يمكن لإسرائيل فعله لمساعدة لبنان.

مصر

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة "لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا جراء حادث الانفجار الأليم .. داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

السعودية

صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن حكومة المملكة تعبر عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين"، مؤكدة "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

قطر

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الاستعداد لتقديم المساعدة الفورية، مشيرا عبر "تويتر" إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشال عون "للتعبير عن وقوف قطر إلى جانب الأشقاء في لبنان واستعدادها لتقديم الدعم الفوري إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

الإمارات

أعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تضامنه مع لبنان في تغريدة جاء فيها: "نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه"، كما قدم حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

الكويت

أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها وقوف الكويت وتضامنها التامين مع لبنان بمواجهة آثار انفجار بيروت، فيما أجرى وزير الصحة الكويتي باسل الصباح اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني حمد حسن، طلب خلاله تزويد الكويت ‏بقائمة الأدوية والاحتياجات الطبية العاجلة، لتقديمها إلى بيروت على الفور.

سلطنة عمان

أعربت سلطنة عمان عن حزنها العميق للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع لبنان وشعبها.

العراق

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني ميشال عون للتأكيد على تضامن بلاده مع لبنان وعرض المساعدة. كما عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن "تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان"، مشيرا إلى "استعداد بلاده للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية".

إيران

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أمس إلى "استعداد طهران لتقديم مساعداتها للبنان"، مؤكدة "تضامنها مع الحكومة والشعب اللبنانيين".

وفي اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، أبلغ الوزير الإيراني محمد جواد ظريف نظيره اللبناني شربل وهبة باستعداد طهران لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان.

فلسطين

وعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تضامن بلاده مع لبنان وقدم تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن استعداد فلسطين لتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدة لبنان الشقيق.

الجزائر

تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باسم الجزائر شعبا وحكومة إلى الشعب اللبناني كله، وأسر الضحايا بأحر التعازي، كما أعرب عن تضامن بلاده مع لبنان في هذه الفاجعة الكبرى التي ألمت بها.

المغرب

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس في برقية تعزية ومواساة بعث بها إلى ميشال عون، عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس اللبناني وللشعب اللبناني، وعن صادق مشاعر التعاطف والتضامن مع لبنان في هذا الظرف العصيب، مؤكدا وقوف المغرب الدائم مع الشعب اللبناني.

تونس

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة تعزية وتضامن إلى الرئيس اللبناني ميشال عون وكافة الشعب اللبناني معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا مؤازرة تونس وتضامنها التام مع لبنان.

روسيا

عالميا، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين أوائل من بعث برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن "روسيا تشاطر الشعب اللبناني حزنه".

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم أنها سترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ.

الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان، وذلك بعد أن قدم وزير الخارجية مايك بومبيو، تعازيه العميقة إلى كل الذين تضرروا بفعل الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت.

فرنسا

في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن بلاده مع لبنان ووضع إمكاناتها لمساعدة لبنان.

وكتب ماكرون باللغة العربية عبر موقع "تويتر" أمس: "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين... إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما. هناك مساعدات وإسعافات فرنسية يتم الآن نقلها الى لبنان".

بريطانيا

وتضامن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع لبنان، وكتب عبر "تويتر": "الصور واللقطات المصورة الواردة من بيروت الليلة صادمة.. قلوبنا وصلواتنا مع الذين طالهم هذا الحادث المروع. بريطانيا مستعدة لتقديم كل ما بوسعها من دعم بما في ذلك مساعدة البريطانيين المتضررين".

كندا

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عبر "تويتر" أمس: "الكنديون متضامنون مع اللبنانيين اليوم من صميم القلب. نفكر بجميع الذين أصيبوا بجراح في هذا الانفجار المأساوي وجميع الذين يسعون للعثور على صديق أو على فرد من العائلة، كما نفكر بمن فقد إنسانا غاليا. نفكر بكم ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بكلّ ما في وسعنا".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة لبنان بعد انفجار بيروت، مؤكدا أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب، والمساعدة بنشاط في الاستجابة لهذا الحادث". كما عرض الاتحاد الأوروبي أيضا تقديم المساعدة للبنان.

المصدر: وكالات