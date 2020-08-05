إصابة القائمة بأعمال السفارة القبرصية في انفجار بيروت

أفادت وكالة الأنباء القبرصية، نقلا عن الموظف المناوب في البعثة الدبلوماسية لقبرص في بيروت سيرج بوسمرة، بأن دبلوماسيا قبرصيا رفيع المستوى، أصيب في انفجار بيروت أمس.

ووفقا للموظف المناوب، أصيبت القائمة بالأعمال في السفارة بجروح، لكنه لم يذكر اسم المصابة.

وقال إنها نقلت إلى المستشفى، وأكد في الوقت نفسه أن جرح الدبلوماسية لم يكن خطيرا.

وأضاف الموظف المناوب أيضا القول، إن الانفجار تسبب بأضرار في مبنى السفارة ومقر إقامة السفير القبرصي.

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لسفارة قبرص في بيروت، فإن المرأة الوحيدة التي تعتبر دبلوماسية قبرصية رفيعة المستوى في لبنان، هي نائبة رئيس البعثة والقنصل إيليني بابانيكولاو.

المصدر: تاس