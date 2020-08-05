البطريرك كيريل يعزي بضحايا انفجار بيروت

أعرب راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، عن تعازيه بضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت أمس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ودمار كبير.

وجاء في بيان، نشر على موقع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أن بطريرك موسكو وعموم روسيا، بعث بتعازيه، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وإلى بطريرك أنطاكية يوحنا العاشر، على سقوط الضحايا في انفجار بيروت.

وقال البطريرك الروسي: "أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة. أتعاطف بصدق مع كل الذين فقدوا أحباءهم. أطلب منكم أن تنقلوا إليهم كلمات العزاء والدعم، وللجرحى التمنيات بالشفاء العاجل".

وتمنى البطريرك كيريل، التوفيق والعزم والثبات للأطباء وموظفي خدمات الإنقاذ و"كل من يعمل للتغلب على عواقب المأساة".

وقال: "أصلي إلى الرب أن يشفي الضحايا، يرحم أرواح الموتى، وإلى لبنان السلام والازدهار والسكينة".

المصدر: نوفوستي