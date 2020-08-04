مستشار ترامب يحذر من تدخل عسكري خارجي في ليبيا

دانت الولايات المتحدة كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، محذرة من أنها تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار بالمنطقة.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين في بيان له يوم الثلاثاء، إن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال النزاع تمثل خطرا على استقرار المنطقة والتجارة العالمية.

وحث كافة الأطراف على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على استئناف العمل بكل شفافية، وتطبيق حل دون استخدام القوة العسكرية في سرت والجفرة، واحترام حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، وإبرام وقف لإطلاق النار عبر محادثات تقودها الأمم المتحدة.

وقال أوبرين إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من الصراع المتصاعد وتدخل القوى الأجنبية الذي يقوض المصالح الأمنية الجماعية للولايات المتحدة وحلفائها.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع عدة قادة في العالم بشأن ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنه من الواضح أنه "لا يوجد هناك طرف منتصر".

المصدر: رويترز