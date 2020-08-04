مصر تسجل 112 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، و24 حالة وفاة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد ماجد، إلى أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى الثلاثاء، بلغ 94752 حالة، وحصيلة الوفيات 4912 حالة.

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وأكد شفاء 1503 حالات خلال اليوم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 45569 شخصا.

وانخفضت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في مصر بالمقارنة مع حصيلة يوم الاثنين، حين تم تسجيل 157 حالة جديدة.

ناصر حاتم

المصدر: RT