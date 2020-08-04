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جنبلاط يتساءل: لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير في بيروت؟

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جنبلاط يتساءل: لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير في بيروت؟
Reuters PHW/SAA/
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إنه سينتظر نتائج التحقيق في انفجار بيروت، وتساءل "لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير؟"، مرجحا وجود فرضيات متعددة للحادث.

وأضاف جنبلاط في تغريدة على "تويتر" عن المواد التي انفجرت: "لماذا بقيت هذه المدة الطويلة في مرفأ بيروت إلا إذا كانت هناك فرضيات أخرى؟".

وختم تغريدته بالقول: "رحمة الله على الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وكم هذه الوزارة ومن يحميها محليا وإقليميا فيها لعنة وشؤم على اللبنانيين".

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المصدر: RT

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