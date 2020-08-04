جنبلاط يتساءل: لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير في بيروت؟

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إنه سينتظر نتائج التحقيق في انفجار بيروت، وتساءل "لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير؟"، مرجحا وجود فرضيات متعددة للحادث.

وأضاف جنبلاط في تغريدة على "تويتر" عن المواد التي انفجرت: "لماذا بقيت هذه المدة الطويلة في مرفأ بيروت إلا إذا كانت هناك فرضيات أخرى؟".

نعم سننتظر التحقيق لكن لصالح من أتت تللك الموادالقابلة للتفجير ولماذا بقيت هذه المدة الطويلة في مرفأ بيروت الا اذا كانت هناك فرضيات اخرى .رحمة الله على الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وكم هذه الوزارة ومن يحميها محليا واقليميا فيها لعنة وشؤم على اللبنانيين pic.twitter.com/I9qiTeilUM — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 4, 2020

وختم تغريدته بالقول: "رحمة الله على الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وكم هذه الوزارة ومن يحميها محليا وإقليميا فيها لعنة وشؤم على اللبنانيين".

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المصدر: RT