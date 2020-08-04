المغرب: 12 قتيلا و36 مصابا بحادث انقلاب حافلة جنوب البلاد

انقلبت حافلة ركاب اليوم الثلاثاء قرب بلدة إمسوان التي تشتهر باستقطاب هواة ركوب الموج على شاطئ المحيط الأطلسي جنوب المغرب.

وأعلنت السلطات المحلية أن الحادث، أودى بحياة 12 شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح، وأن ستة من المصابين جروحهم خطيرة.

وقالت: "ترجح المعطيات الأولية، أن تكون السرعة المفرطة سببا في وقوع هذا الحادث"، مشيرة إلى فتح تحقيق لكشف ظروفه وتحديد المسؤوليات.

وتتسبب حوادث السير بمقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المغرب البالغ سكانه 35 مليون نسمة.

المصدر: أ ف ب