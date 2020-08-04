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الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الضحايا إلى 63 وأكثر من 3000 جريح بانفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الضحايا إلى 63 وأكثر من 3000 جريح بانفجار مرفأ بيروت
RT
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 63 وأكثر من 3000 جريح بانفجار مرفأ بيروت.

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لبنان.. انفجار ضخم يهز مرفأ بيروت
لبنان.. انفجار ضخم يهز مرفأ بيروت

وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

المصدر: RT

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