صفر إصابات بكورونا لليوم الـ14 على التوالي في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استمرار تسجيل المحافظة صفر إصابات بكورونا لليوم الـ14 على التوالي.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بالمحافظة منذ انتشاره وحتى أول يوم تسجل فيه المحافظة صفر أصابات بلغ 573 حالة، تماثل منهم 545 للشفاء، وما زالت 16 حالة تحت العلاج والمتابعة، بينهم 7 حالات عزل منزلي، و9 حالات تتلقى العلاج داخل مستشفيات العزل، فيما بلغ عدد حالات الوفاة على مستوى مدن المحافظة 12.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تم فحصها في المحافظة بلغ 1826، منهم 1253 حالة جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، و573 كانت إيجابية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT