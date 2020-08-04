المرصد الزلزالي الأردني: تفجير لبنان يعادل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم، وذكر أن شدته ساوت طاقة زلزالية تعادل 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وقال رئيس المرصد محمود القريوتي في تصريح صحفي، إن محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق، وأن الانفجار يعادل هزة بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

ووصف القريوتي الطاقة المتحررة من التفجير، بأنها "قوية جدا".

مرصد الزلازل الأردني: انفجار بيروت عادل زلزال بقوة 5ر4 درجة#عمونhttps://t.co/hISszR3PpPpic.twitter.com/Mx24B8OteE — وكالة عمون الاخبارية (@AmmonNews1) August 4, 2020

المصدر: "وكالات أردنية"