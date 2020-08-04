وزير الري السوداني: رسالة نظيري الإثيوبي تثير مخاوف جدية

بعث وزير الري السوداني ياسر عباس خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية في جنوب إفريقيا، حول التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية.

واعتبر أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي بتاريخ 4 أغسطس، تثير مخاوف جدية في ما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية، والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

ويقترح الخطاب الإثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، ويربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

واعتبر أن ذلك يمثل تطورا كبيرا وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

كما اعتبر ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.

وشدد على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وكذلك على سلامة سد الروصيرص الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.

وكان مصر أعلنت اليوم الثلاثاء، في بيان لوزارة خارجيتها، تعليق حضورها للاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا لإجراء مشاورات داخلية، وبحث الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.

المصدر: RT