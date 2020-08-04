وزير الصحة اللبناني: مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 بانفجار مرفأ بيروت

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 3000 بانفجار مرفأ بيروت عصر اليوم.

إقرأ المزيد

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان ومصادر أمنية أن الانفجار أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وهز أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات

المصدر: رويترز