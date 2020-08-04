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مصر.. الخارجية والأزهر يعبران عن مواساتهما للبنان

أخبار العالم العربي

مصر.. الخارجية والأزهر يعبران عن مواساتهما للبنان
Reuters MOHAMED AZAKIR
موقع الانفجار في مرفأ بيروت
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أعربت وزارة الخارجية المصرية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب عن عميق قلقهما للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق".

من جهته، نعى شيخ الأزهر أحمد الطيب ضحايا الانفجار وكتب على "تويتر": "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".

وأضاف: "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".

المصدر: RT

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