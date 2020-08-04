الحريري: الإعصار الذي أصاب بيروت يدمي القلوب والكل مدعو لنجدتها والتضامن مع أهلها

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في أول تصريح بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، إن الإعصار الذي أصاب بيروت يدمي القلوب والكل مدعو لنجدتها والتضامن مع أهلها.

إقرأ المزيد

وكتب عبر "تويتر": "بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو الى نجدتها والتضامن مع اهلنا في كل الاحياء التي تضررت. حجم الخسائر اكبر من ان يوصف، والخسارة الاكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى. نسأل الله ان يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية لبنانية، أن هناك أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت.

ونقلت "رويترز عن شهود عيان ومصادر أمنية أن انفجارا هائلا بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا إندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي"، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وقال إبراهيم "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

المصدر: RT