سفير سوريا في بيروت: السفارة لم تتعرض لأذى مباشر وبعض السوريين تأذوا

قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، إن سفارة بلاده في بيروت لم تتعرض لأذى مباشر، واصفا التفجير هناك بالهائل والكبير جدا.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن علي أنه "جرى التواصل مع الموظفين والدبلوماسيين، وكذلك مع عدد كبير من السوريين، وهؤلاء شأنهم شأن اللبنانيين بعضهم تآذى بممتلكاته وبعضه أصيب".

وكشف السفير السوري عن اتصالات يقوم بها مع عدد من الأطراف اللبنانية ومع المسؤولين اللبنانيين، وقال "هناك تحسب للقادم، وننتظر تكشف الحقائق".

وعبّر علي عن "تعاطفه الشديد" مع لبنان، والشعب اللبناني، متمنيا تبيان وكشف خلفيات ما جرى بأسرع وقت، خصوصا أن "الأذى كبير، وشمل السوريين واللبنانيين وكل المقيمين في بيروت".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية