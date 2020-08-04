سوريا.. إصابات كورونا تسجل رقما قياسيا جديدا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ مارس الماضي.

وذكرت الوزارة أن الإصابات ارتفعت إلى 892 إصابة، كما أعلنت تسجيل 15 حالة شفاء من الفيروس ما يرفع عدد حالات التعافي منه إلى 283.

وتتزايد أعداد الإصابات في البلاد بشكل مطرد إذ تم الإعلان أمس عن تسجيل 38 إصابة وكان ذلك هو أعلى حصيلة، وسجلت السويداء أعلى تلك الإصابات المسجلة أمس إذ تركز فيها 12 إصابة.

ولا تزال دمشق صاحبة الإصابات الأعلى وبنسبة تتجاوز 57 في المئة من إجمالي الحالات المسجلة في البلاد، تليها محافظة ريف دمشق.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT