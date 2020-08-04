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مراسلنا نقلا عن مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت

قرقاش يؤكد وقوف الإمارات في "ساعات عصيبة" تعيشها بيروت ولبنان

أخبار العالم العربي

قرقاش يؤكد وقوف الإمارات في
Reuters NEIL HALL
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أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن تعاطفه مع بيروت في "هذه الساعات العصيبية"، متمنيا الأمان للبنان وشعبه.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "قلوبنا مع بيروت وأهلها. دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين".

https://twitter.com/AnwarGargash/status/1290711647699509249?s=20

ودعا أن يخفف الله "مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".

المصدر: RT

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