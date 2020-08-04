قرقاش يؤكد وقوف الإمارات في "ساعات عصيبة" تعيشها بيروت ولبنان
Reuters NEIL HALL
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أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن تعاطفه مع بيروت في "هذه الساعات العصيبية"، متمنيا الأمان للبنان وشعبه.
وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "قلوبنا مع بيروت وأهلها. دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين".
https://twitter.com/AnwarGargash/status/1290711647699509249?s=20
ودعا أن يخفف الله "مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".
المصدر: RT