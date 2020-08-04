قرقاش يؤكد وقوف الإمارات في "ساعات عصيبة" تعيشها بيروت ولبنان

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن تعاطفه مع بيروت في "هذه الساعات العصيبية"، متمنيا الأمان للبنان وشعبه.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "قلوبنا مع بيروت وأهلها. دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين".

https://twitter.com/AnwarGargash/status/1290711647699509249?s=20

ودعا أن يخفف الله "مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".

المصدر: RT